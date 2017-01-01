s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Предгрозовые облака в небе над Москвой

Предгрозовые облака в небе над Москвой

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:40
  • 25
  • 0

Перед началом ливня и грозы на юго-западе столицы начали собираться темно-серые предгрозовые облака-тучи.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
21:40 | tim777
Крупное бензиновое пятно растянулось вдоль акватории Водоотводного канала в центре Москвы
57 1
20:18 | Mr_Serge177
Мощный ливень с грозой и градом обрушились на Москву