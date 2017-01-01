Предгрозовые облака в небе над Москвой
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:40
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- 25
Перед началом ливня и грозы на юго-западе столицы начали собираться темно-серые предгрозовые облака-тучи.
- 25
Перед началом ливня и грозы на юго-западе столицы начали собираться темно-серые предгрозовые облака-тучи.
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