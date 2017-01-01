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Радуга после ливня появилась в небе на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:18
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В столице дождь немного уменьшил свой "пыл". В небе появилось солнце и вместе с ним появилась и радуга.

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