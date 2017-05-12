На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом

Автор: LukyanenkoAnton Дата публикации: 15.08 23:46

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На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом.