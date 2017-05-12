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На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом

Автор:
LukyanenkoAnton
Дата публикации:
15.08 23:46
  • 18
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На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом.

  • 18
  • 0

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