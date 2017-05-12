На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом
- Автор:
- LukyanenkoAnton
- Дата публикации:
- 15.08 23:46
-
- 18
На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом.
- 18
На подземном паркинге В ТЦ "Город" на юго-востоке столицы вода из водостока бьет ключом.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)