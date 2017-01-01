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Крупное бензиновое пятно растянулось вдоль акватории Водоотводного канала в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
15.08 21:40
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В центре Москвы в районе Замоскворечье в акватории Водоотводного канала обнаружено крупное бензиновое пятно. Радужная плёнка с характерным запахом горюче-смазочных материалов появилась в районе Комиссариатского моста и растянулась по Овчинниковской набережной на несколько десятков метров. Природа появления бензинового пятна досконально не ясна, однако местные жители полагают, что вероятным фактором загрязнения акватории мог стать несанкционированный сброс горюче-смазочных отходов.

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