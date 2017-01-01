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Автобусная остановка появилась рядом с платформой Дегунино на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15.08 22:07
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На севере столицы у платформы Дегунино Савёловского направления Московской железной дороги теперь есть остановка общественного транспорта. Установить её на встрече с Сергеем Собяниным попросили жители Восточного Дегунина.

Жители сетовали, что раньше от платформы до ближайшей остановки общественного транспорта пассажирам приходилось идти 10-15 минут. Если молодым это не вызывает проблем, то людям в возрасте уже тяжело.

Остановка у платформы Дегунино – конечная для автобуса №692, который следует сюда от Савёловского вокзала.
Пока многие пассажиры не знают о существовании автобуса – автобусы ходят почти пустые. Из-за этого на маршруте пока находится всего 3 автобуса.

От платформы Дегунино до Савёловского вокзала автобус доезжает за час. Добраться на нём можно до станции метро «Верхние Лихоборы» и «Петровско-Разумовская».
Многим жителям района удобно ездить от платформы до детской поликлиники, которая находится в соседнем Тимирязевском районе.
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