Расписание ряда электричек Ленинградского направления изменится с 16 по 31 августа

Автор: Uwis Дата публикации: 15.08 23:15

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В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине августа изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок). В этот период в некоторые дни будут отменены восемь поездов по маршруту Москва-Тверь и восемь поездов по маршруту Тверь-Москва. Также в этот период изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».