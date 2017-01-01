Сильная гроза прошла в Москве
- Автор:
- Pasha19msk
- Дата публикации:
- 01:20
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- 15
Сильная гроза с ветром прошла на юго-западе Москвы.
- 15
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258
14.08 00:01 | denis947
151
08.08 11:24 | cresh19861
Сильная гроза с ветром прошла на юго-западе Москвы.
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