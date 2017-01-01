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Сильная гроза прошла в Москве

Автор:
Pasha19msk
Дата публикации:
01:20
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Сильная гроза с ветром прошла на юго-западе Москвы.


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