18 и 19 августа из-за ремонта будет закрыт участок Филёвской линии метро между станциями «Киевской» и «Кунцевской»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 15.08 23:20
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Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров. В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.
В эти дни на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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