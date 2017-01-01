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18 и 19 августа из-за ремонта будет закрыт участок Филёвской линии метро между станциями «Киевской» и «Кунцевской»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.08 23:20
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18 и 19 августа будет временно прекращено движение поездов на участке Филёвской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2.
Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров. В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.
В эти дни на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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