18 и 19 августа из-за ремонта будет закрыт участок Филёвской линии метро между станциями «Киевской» и «Кунцевской»

Автор: Uwis Дата публикации: 15.08 23:20

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211540

18 и 19 августа будет временно прекращено движение поездов на участке Филёвской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2.Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская» будут закрыты для пассажиров. В обычном режиме данный участок метрополитена возобновит работу в понедельник, 20 августа, в 5:30 утра.В эти дни на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.