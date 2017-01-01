В ДТП в центре города Орёл пострадали два автомобиля
- Автор:
- Pro100Dima
- Дата публикации:
- 15.08 23:51
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- 17
Последствия после ДТП в городе Орёл. Столкнулись Лада Гранта и Форд Куга.
- 17
Последствия после ДТП в городе Орёл. Столкнулись Лада Гранта и Форд Куга.
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