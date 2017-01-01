s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП в центре города Орёл пострадали два автомобиля

В ДТП в центре города Орёл пострадали два автомобиля

Автор:
Pro100Dima
Дата публикации:
15.08 23:51
  • 17
  • 0

Последствия после ДТП в городе Орёл. Столкнулись Лада Гранта и Форд Куга.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1890 3
14.08 22:48 | mars66
Два ДТП с велосипедистами произошло на Пятницком шоссе: один велосипедист погиб
410 3
13.08 15:22 | mars66
Серьёзное ДТП произошло на северо-западе Москвы: пострадали двое взрослых и ребёнок
81 0
10.07 13:35 | energy57
Необычное облако появилось в небе над Орлом