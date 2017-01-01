Начался снос старого здания кинотеатра "Эльбрус" на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 01:42

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В районе Царицыно на юге Москвы начался снос старого здания кинотеатра "Эльбрус", расположенного на Кавказском бульваре. В ходе реконструкции здесь заменят несущие конструкции и увеличат площади здания. В новом центре появятся четыре кинозала на 102 места каждый. Проект учитывает потребности маломобильных людей - залы оснастят вспомогательными акустическими устройствами для людей с пониженным слухом, будут организованы места для зрителей на креслах-колясках. Кроме того, создадут условия для беспрепятственного передвижения по зданию и его территории». В современном многофункциональном центре "Эльбрус" появятся супермаркет, торговые помещения, кафе, рестораны и досуговые центры. Открытие запланировано на 2020 год.