Три новые остановки оборудовали на дублере Варшавского шоссе по просьбе горожан
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:49
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Тема транспортной доступности обсуждалась на встрече Сергея Собянина с жителями района Чертаново Южное. Тогда москвичка Ираида Чепулаева пожаловалась мэру, что им сложно добираться до поликлиники № 170, что в районе Чертаново, и попросила о запуске транспорта на этом участке.
"Оборудовали на дублере Варшавского шоссе три остановки по просьбе жителей Чертаново. Отсюда им удобнее добираться в районную поликлинику", — написал Сергей Собянин.
Новые остановки оборудованы разъемами для зарядки мобильных телефонов и точками доступа Wi-Fi.
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