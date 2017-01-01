Три новые остановки оборудовали на дублере Варшавского шоссе по просьбе горожан

Автор: denis947 Дата публикации: 01:49

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211547

В южном округе Москвы на дублере Варшавского шоссе появились три новые остановки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил накануне на своей официальной странице в Twitter.Тема транспортной доступности обсуждалась на встрече Сергея Собянина с жителями района Чертаново Южное. Тогда москвичка Ираида Чепулаева пожаловалась мэру, что им сложно добираться до поликлиники № 170, что в районе Чертаново, и попросила о запуске транспорта на этом участке."Оборудовали на дублере Варшавского шоссе три остановки по просьбе жителей Чертаново. Отсюда им удобнее добираться в районную поликлинику", — написал Сергей Собянин.Новые остановки оборудованы разъемами для зарядки мобильных телефонов и точками доступа Wi-Fi.