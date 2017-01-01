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В Тихвине прошёл литературно-музыкальный концерт

Автор:
Leobr
Дата публикации:
09:53
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В Тихвине впервые сезонный литературно-музыкальный концерт провели не в помещении а на Фестивальной площадке. И хотя назывался он "Лето - 2018", но в эти дни погода была иногда не совсем летняя - с почти осенними дождями. Но именно весь день и вечер 15 августа был без осадков и даже солнечный. А выступали со своими стихами, авторской песней и играли члены Тихвинского ЛИТО "Автограф" и их гости из городов Бокситогорск и Чагода.

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