В Амурской области медикам пришлось толкать карету скорой помощи
- Автор:
- pantolimei
- Дата публикации:
- 11:23
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- 37
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В селе Талдан Сквородинского района Амурской области, в отделении скорой медицинской помощи, имеется автомобиль, который находится в ужасном состоянии. Он постоянно не работает, а если и работает, то не долго. Порой медикам приходится пешком ходить по поселку с целью добраться до пациента, либо, выезжая на машине, доходить пешком на вызов, так как машина скорой помощи просто не может доехать до адреса из-за поломки. Данный автомобиль даже не выезжает за черту поселка, так как он может обратно не вернуться. Ранее больнице выдавали автомобиль марки "Форд", но по неизвестным причинам его себе забрала центральная районная больница. Взамен выдали эту "машину - сарай". На прикрепленном видео сотрудники больницы заталкивают докатившийся с вызова "автомобиль-сарай", в такой же "гараж-сарай"".
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