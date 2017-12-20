В Амурской области медикам пришлось толкать карету скорой помощи

Автор: pantolimei Дата публикации: 11:23

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211551

Спасают не только людей, но и автомобили. Это - про медиков из Амурской области. В селе Талдан врачам пришлось "реанимировать" заглохший автомобиль. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи видно, как шесть представительниц прекрасного пола в белых халатах стали толкать старенький "УАЗик". Который, к счастью, вскоре завёлся и смог самостоятельно заехать в гараж. Автор ролика сообщает, что такое происходит - не в первый раз. Этот автомобиль стоит на службе скорой. Однако находится в довольно плачевном состоянии. Порой врачам приходится добираться до пациента пешком - так как "буханка" попросту может не доехать до адреса из-за поломки.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В селе Талдан Сквородинского района Амурской области, в отделении скорой медицинской помощи, имеется автомобиль, который находится в ужасном состоянии. Он постоянно не работает, а если и работает, то не долго. Порой медикам приходится пешком ходить по поселку с целью добраться до пациента, либо, выезжая на машине, доходить пешком на вызов, так как машина скорой помощи просто не может доехать до адреса из-за поломки. Данный автомобиль даже не выезжает за черту поселка, так как он может обратно не вернуться. Ранее больнице выдавали автомобиль марки "Форд", но по неизвестным причинам его себе забрала центральная районная больница. Взамен выдали эту "машину - сарай". На прикрепленном видео сотрудники больницы заталкивают докатившийся с вызова "автомобиль-сарай", в такой же "гараж-сарай"".