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Проливные дожди размыли асфальт во Владивостоке

Автор:
Antoninaprimkrai
Дата публикации:
10:47
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Прошедшая стихия оставила свой след во Владивостоке. В минувшие дни в городе не прекращались проливные дожди. По улицам текли реки. На этих кадрах - последствия непогоды. По словам местных жителей, из-за ливней здесь размыло асфальт и бетонные блоки. Между бордюрными камнями и дорогой появились довольно большие вымоины и зазоры. Однако дорожная служба уже приступила к устранению последствий обрушившейся на город стихии.

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