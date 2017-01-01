Проливные дожди размыли асфальт во Владивостоке

Автор: Antoninaprimkrai Дата публикации: 10:47

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Прошедшая стихия оставила свой след во Владивостоке. В минувшие дни в городе не прекращались проливные дожди. По улицам текли реки. На этих кадрах - последствия непогоды. По словам местных жителей, из-за ливней здесь размыло асфальт и бетонные блоки. Между бордюрными камнями и дорогой появились довольно большие вымоины и зазоры. Однако дорожная служба уже приступила к устранению последствий обрушившейся на город стихии.