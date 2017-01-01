В Москве молния ударила в Останкинскую телебашню
- Автор:
- Deimos77ru
- Дата публикации:
- 12:37
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- 134
Удивительные кадры удалось запечатлеть мобильному репортёру из Москвы. В городе разбушевалась непогода. Небо заволокло серыми тучами, громыхал гром, сверкали молнии. И один из разрядов угодил прямо в шпиль Останкинской телебашни. На мгновение всё вокруг озарило сиреневатым светом. Такое - не часто увидишь, тем более - не всегда успеешь вовремя достать камеру и снять момент.
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