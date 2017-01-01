s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве молния ударила в Останкинскую телебашню

В Москве молния ударила в Останкинскую телебашню

Автор:
Deimos77ru
Дата публикации:
12:37
  • 134
  • 1

Удивительные кадры удалось запечатлеть мобильному репортёру из Москвы. В городе разбушевалась непогода. Небо заволокло серыми тучами, громыхал гром, сверкали молнии. И один из разрядов угодил прямо в шпиль Останкинской телебашни. На мгновение всё вокруг озарило сиреневатым светом. Такое - не часто увидишь, тем более - не всегда успеешь вовремя достать камеру и снять момент.

  • 134
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:38
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, когда сняты эти кадры?
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
15:15 | LaimeLaim
Жидкость странного цвета стекает в Водоотводный канал в Москве
13 0
14:52 | LaimeLaim
В Москве установилась прохладная и пасмурная погода
64 2
15.08 00:51 | Uwis
Завершилась реконструкция Каменских прудов на ВДНХ
40 0
01:20 | Pasha19msk
Сильная гроза прошла в Москве
80 0
31.07 14:28 | mreportertv
Молния чуть не убила женщину в Шотландии