В Москве молния ударила в Останкинскую телебашню

Автор: Deimos77ru Дата публикации: 12:37

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Удивительные кадры удалось запечатлеть мобильному репортёру из Москвы. В городе разбушевалась непогода. Небо заволокло серыми тучами, громыхал гром, сверкали молнии. И один из разрядов угодил прямо в шпиль Останкинской телебашни. На мгновение всё вокруг озарило сиреневатым светом. Такое - не часто увидишь, тем более - не всегда успеешь вовремя достать камеру и снять момент.