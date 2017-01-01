Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 августа 2018 года
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:02
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- 29
В программу, показанную в эфире 16 августа, вошли: грузовик взлетел на воздух в Китае; в США снос старого здания пошёл не по плану - обломки завалили строительную технику; пассажирские самолёты "плыли" по затопленной ВПП в Китае; американец увяз в трясине, спасая попугая: обоим пришлось ждать профессиональных спасателей. Также в выпуске - самые актуальные новости IT - технологий.
Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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