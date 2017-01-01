Специалисты кронируют деревья в центре Москвы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 14:24
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- 17
На Зубовском бульваре в Москве городские службы приступили к сезонному кронированию молодых деревьев.
- 17
На Зубовском бульваре в Москве городские службы приступили к сезонному кронированию молодых деревьев.
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