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"Банда" кенгуру напугала автомобилистов в Австралии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:16
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Кенгуру атакуют австралийские города. Это видео сняли жители Канберры. Целая банда пронеслась по улицам города. Как сообщается, животные ищут пищу. Специалисты говорят, это связано с небывалой засухой, сильнейшей на континенте за последние 50 лет. Кенгуру пугают прохожих и автомобилистов. При этом стоит напомнить, что встреча с ними для человека может быть весьма опасной. Поэтому авторы этих кадров благоразумно наблюдают за животными, сохраняя дистанцию.
Видео: YouTube / ViralHog

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