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Вертолеты тушат природные пожары в Испании

Автор:
A622447777
Дата публикации:
20:44
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Вертолеты тушат природные пожары в Испании.

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