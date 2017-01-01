Комфортная солнечная погода без осадков в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:18
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После затяжных ливней и гроз, прошедших в столичном регионе накануне вечером, сегодня 16 августа горожан радует комфортная солнечная погода. Температура в дневные часы составляла 23-24 °С. Горожане проводят свободное время на прогулках по столичным набережным. По прогнозам синоптиков, существенных изменений в погоде в ближайшие дни не ожидается, однако при этом жаркая погода возможно вернётся на выходных.
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