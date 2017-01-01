s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Комфортная солнечная погода без осадков в столичном регионе

Комфортная солнечная погода без осадков в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:18
  • 39
  • 0

После затяжных ливней и гроз, прошедших в столичном регионе накануне вечером, сегодня 16 августа горожан радует комфортная солнечная погода. Температура в дневные часы составляла 23-24 °С. Горожане проводят свободное время на прогулках по столичным набережным. По прогнозам синоптиков, существенных изменений в погоде в ближайшие дни не ожидается, однако при этом жаркая погода возможно вернётся на выходных.

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
22:08 | denis947
В Братеевском парке идет подготовка к фестивалю фейерверков
25 0
20:18 | Kiriller
Страшные тучи перед грозой в Москве