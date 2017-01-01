В центре Москвы начались ремонтно-реставрационные работы в театре эстрады

Автор: tim777 Дата публикации: 20:44

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В центре Москвы на улице Серафимовича началось выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного театрального использования объекта культурного наследия регионального значения комплекс "Дома Правительства" 1928-1931 гг., архитектор Иофан Б.М. "Московский Театр Эстрады". Работы ориентировочно планируется завершить в апреле 2019 года (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/193308).