В центре Москвы начались ремонтно-реставрационные работы в театре эстрады
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:44
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В центре Москвы на улице Серафимовича началось выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного театрального использования объекта культурного наследия регионального значения комплекс "Дома Правительства" 1928-1931 гг., архитектор Иофан Б.М. "Московский Театр Эстрады". Работы ориентировочно планируется завершить в апреле 2019 года (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/193308).
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