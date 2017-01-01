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Трамвай № 17 будет курсировать 18 и 19 августа по измененному маршруту

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:39
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В СВАО по выходным (18, 19 и 25, 26 августа) изменится маршрут трамвая № 17. Он будет курсировать от остановки «Останкино» до «Сельскохозяйственной улицы». Это связано с ремонтом трамвайных путей. Будет организован временный маршрут автобуса № 017 «ВДНХ (южный вестибюль)» — «Медведково». Трасса следования пройдет вдоль трамвайной линии со всеми действующими остановками, кроме остановки «Берингов проезд» в сторону Медведкова.

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