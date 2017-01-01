Пешеходная дорожка связала станцию метро и МЦК «Окружная»

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На северо-востоке столицы обустроили дорожку, которая ведёт от станции метро «Окружная» к одноимённой железнодорожной платформе и платформе МЦК. После открытия станции метро пассажирам приходилось ходить по деревянным настилам и мосткам вдоль Гостиничного проезда. В префектуре СВАО собрались все заинтересованные лица и приняли решение как можно скорее сделать переход между станциями удобнее. Как и было обещано - работы завершены в августе. Пассажиры теперь ходят по удобной пешеходной дорожке, вымощенной гранитной плиткой. Вокруг зелёный газон с цветниками, лавочки для отдыха. Также проведено освещение.