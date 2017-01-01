На Болотной набережной художники создают футбольное граффити

Автор: tim777 Дата публикации: 21:40

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В центре Москвы в районе Якиманка готовится к появлению на свет новое футбольное граффити. Арт-объект со знаковыми фигурами и яркими моментами прошедшего чемпионата украсят трансформаторную подстанцию на Болотной набережной. Уже сегодня на стенах подстанции видны портреты тренера сборной Станислава Черчесова, футболиста Артёма Дзюбы, а также исторический голевой момент в серии пенальти с изображениям вратаря Россйиской сборной Игоря Акинфеева. Арт-объект с портретами футбольной команды венчает благодарственная надпись от Российских болельщиков: "Спасибо Вам!"