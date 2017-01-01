Ярмарка открылась на Красной площади в преддверии фестиваля "Спасская башня"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:01
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- 10
В преддверии фестиваля "Спасская башня" на Красной площади открылась одноименная ярмарка.
- 10
В преддверии фестиваля "Спасская башня" на Красной площади открылась одноименная ярмарка.
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