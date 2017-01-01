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Ярмарка открылась на Красной площади в преддверии фестиваля "Спасская башня"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:01
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В преддверии фестиваля "Спасская башня" на Красной площади открылась одноименная ярмарка.

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