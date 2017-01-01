В Братеевском парке идет подготовка к фестивалю фейерверков

Автор: denis947 Дата публикации: 22:08

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Ближайший уик-энд, 18 и 19 августа, на юге Москвы состоится фестиваль фейерверков "Ростех". Зрителей фестиваля ждет потрясающее шоу от восьми соревнующихся команд пиротехников, а также множество спортивных и творческих активностей, мастер-классов, семейных квестов и игр. В Братеевском каскадном парке и на улице Борисовские Пруды идут последние приготовления к фестивалю. Устанавливаются трибуны, шатры, сцены и проходные. Движение по улице Борисовские Пруды будет ограничено. Пиротехническая часть фестиваля будет начинаться в 21 час, будут представлены 4 международные команды в субботу и воскресенье.