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Работа площадки "Древняя Русь, X" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:52
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Русь, как государство, возникла в середине IX века на севере современной России из ряда восточно-славянских, финно-угорских и балтийских племен под властью князей из династии Рюриковичей. Это самый древний период русской истории, описанный в «Повести временных лет». Площадка представляет собой спектакль участников клубов исторической реконструкции и профессиональных актеров. Все костюмы, декорации и реквизит исторически достоверны. Спектакль разворачивается рядом со средневековым походным лагерем, ремесленными мастерскими и торговыми рядами, демонстрирующими жизнь людей IX–X веков. Гости могут сделать фото в репликах доспехов и освоить ремесла. Или поучаствовать в игре «Призвание в дружину».

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