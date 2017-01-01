Работа площадки "Верфь эпохи викингов, IX–XI" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:54

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После дальнего похода викинги разбили свой лагерь на берегу, чтобы восстановить силы, починить корабли и вновь пуститься в плавание к далеким землям. Для этого им понадобится помощь: нужно изготовить канаты для такелажа и рыболовные сети, завязать морские узлы. Гости площадки увидят процесс изготовления лодок раннего Средневековья с помощью технологий IX–XI веков, научатся находить стороны света при помощи средневекового компаса и сфотографируются на фоне скандинавских кораблей.