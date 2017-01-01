В подмосковном Новоивановском растёт гора мусора

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В Одинцовском районе Московской области, в городском округе Новоивановское, обнаружена свалка мусора. Для сбора отходов стоят лишь два небольших контейнера. Они полные с горкой. Рядом выброшены отходы с магазина, спиленные фруктовые деревья и прочий мусор. Никто мусор не вывозит. Свалка разрастается в ширину и в высоту. Страдают от этого пешеходы и арендаторы соседних помещений: во время ветра весь этот мусор разлетается по округе.