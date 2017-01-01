Новые платформы откроются 18 августа на трёх остановочных пунктах Белорусского направления МЖД

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На Белорусском направлении МЖД в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово и Москва-Усово 18 августа для пассажиров станут доступны новые платформы на остановочных пунктах «Сетунь», «Немчиновка» и «Баковка». Новые платформы оборудованы навесами для защиты от осадков, современной системой освещения, скамейками и навигацией. Для того, чтобы пассажиры смогли в условиях комфорта и безопасности перейти железную дорогу и выйти на городскую территорию, одновременно с платформами на «Баковке» и в «Немчиновке» откроются пешеходные тоннели. До этого на «Баковке» для перехода через железную дорогу имелся только пешеходный мост, а на «Немчиновке» - наземный пешеходный переход.