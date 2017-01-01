В Воронеже упал строительный кран

Автор: anuchkina Дата публикации: 12:53

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ЧП произошло на строительной площадке в Воронеже. В микрорайоне Боровое рухнул башенный кран. Что стало причиной падения - неизвестно. При этом местные жители недоумевают: почему поваленную конструкцию никто не убирает. Она, по словам автора ролика, осталась без внимания и продолжает лежать за деревьями. Кругом гуляют дети. И взрослые опасаются, что подростки могут повредиться об обломки стрелы крана.