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Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 августа 2018 года

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:18
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17 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Вести.net - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 17 августа, вошли: в Индии водопад смыл туристов, а сильные ливни смыли дом; водяной смерч напугал жителей Китая, а в другой провинции - взлетел на воздух ресторан; ну а в Чили мост рухнул вместе с грузовиком. Также в выпуске - самые актуальные новости IT - технологий.

Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!


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