Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 августа 2018 года
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:18
-
- 33
В программу, показанную в эфире 17 августа, вошли: в Индии водопад смыл туристов, а сильные ливни смыли дом; водяной смерч напугал жителей Китая, а в другой провинции - взлетел на воздух ресторан; ну а в Чили мост рухнул вместе с грузовиком. Также в выпуске - самые актуальные новости IT - технологий.
Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 33
Ещё
59
16.08 13:02 | mreportertv
60
15.08 14:41 | mreportertv
75
14.08 14:44 | mreportertv
Комментарии (0)