Массовое ДТП произошло на трассе в Краснодарском крае
Тент, слетевший с КАМАЗа, стал причиной трагедии на трассе в Краснодарском крае. Огромный кусок брезента попал на кабину грузовика, который ехал по встречной полосе, и закрыл обзор водителю. Мужчина потерял управление, машина начала вилять на трассе. Грузовик врезался в контейнеровоз, затем - в мусоровоз, и смял еще две легковушки. Сообщается
, что в результате аварии погиб один человек. Видео: "Вконтакте" / RU_CHP: Первый по происшествиямВидео: YouTube / Татьяна Пустовар
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