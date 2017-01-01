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Массовое ДТП произошло на трассе в Краснодарском крае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:49
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Тент, слетевший с КАМАЗа, стал причиной трагедии на трассе в Краснодарском крае. Огромный кусок брезента попал на кабину грузовика, который ехал по встречной полосе, и закрыл обзор водителю. Мужчина потерял управление, машина начала вилять на трассе. Грузовик врезался в контейнеровоз, затем - в мусоровоз, и смял еще две легковушки. Сообщается, что в результате аварии погиб один человек.
Видео: "Вконтакте" / RU_CHP: Первый по происшествиям

Видео: YouTube / Татьяна Пустовар

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