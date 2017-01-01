Новая детская площадка появилась в районе "Текстильщики" по программе "Моя улица"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:55

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17 августа в районе "Текстильщики" на юго-востоке Москвы, на 8-й ул. Текстильщиков во дворе дома № 5 В появилась новая детская площадка по программе "Моя улица". В данном месте ранее была старая никому не нужная площадка со сломанными и ржавыми качелями, не было здесь даже горки. Теперь для детей построили мини городок с различными развлечениями. Тартановое покрытие на детской площадке обезопасит детей от травм. Для родителей установили лавочки, что бы те могли следить за своими чадами.