s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Алтайские кочевники познакомили посетителей фестиваля "Времена и эпохи" с гастромическими обычаями

Алтайские кочевники познакомили посетителей фестиваля "Времена и эпохи" с гастромическими обычаями

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:26
  • 23
  • 0

В рамках исторического фестиваля "Времена и Эпохи" алтайские кочевники на площадке “Скифия Геродота” продемонстрировали приготовление пищи. Суп на основе сала и баранины, был сварен в присутствии зрителей. Кочевники показали необычный для нашего времени сыр, который настолько кислый на вкус, что его едят обмакивая в мёд. Не выезжая из Москвы можно очень много и интересного узнать об Алтае, пообщавшись с реконструкторами, которые ответят на ваши вопросы и удивят,чем-то необычным, например исполнят на народном инструменте бег скифских лошадей.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
18:55 | alextsaryev99
Новая детская площадка появилась в районе "Текстильщики" по программе "Моя улица"
35 0
00:54 | Uwis
Работа площадки "Верфь эпохи викингов, IX–XI" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"