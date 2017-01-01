Алтайские кочевники познакомили посетителей фестиваля "Времена и эпохи" с гастромическими обычаями

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:26

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В рамках исторического фестиваля "Времена и Эпохи" алтайские кочевники на площадке “Скифия Геродота” продемонстрировали приготовление пищи. Суп на основе сала и баранины, был сварен в присутствии зрителей. Кочевники показали необычный для нашего времени сыр, который настолько кислый на вкус, что его едят обмакивая в мёд. Не выезжая из Москвы можно очень много и интересного узнать об Алтае, пообщавшись с реконструкторами, которые ответят на ваши вопросы и удивят,чем-то необычным, например исполнят на народном инструменте бег скифских лошадей.