Алтайские кочевники познакомили посетителей фестиваля "Времена и эпохи" с гастромическими обычаями
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:26
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В рамках исторического фестиваля "Времена и Эпохи" алтайские кочевники на площадке “Скифия Геродота” продемонстрировали приготовление пищи. Суп на основе сала и баранины, был сварен в присутствии зрителей. Кочевники показали необычный для нашего времени сыр, который настолько кислый на вкус, что его едят обмакивая в мёд. Не выезжая из Москвы можно очень много и интересного узнать об Алтае, пообщавшись с реконструкторами, которые ответят на ваши вопросы и удивят,чем-то необычным, например исполнят на народном инструменте бег скифских лошадей.
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