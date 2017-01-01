Показ как одевались женщины в XIX веке прошёл в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:08

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На Рождественском бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" продемонстрировали, как женщины одевались во второй половине XIX века. Как было трудоемко и долго одеться женщине и какие аксессуары были обязательными для дам. Без корсета, зонтика и веера дамы не отправлялись на прогулку.