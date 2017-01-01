Показ как одевались женщины в XIX веке прошёл в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:08
-
- 21
На Рождественском бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" продемонстрировали, как женщины одевались во второй половине XIX века. Как было трудоемко и долго одеться женщине и какие аксессуары были обязательными для дам. Без корсета, зонтика и веера дамы не отправлялись на прогулку.
- 21
Ещё
6
23:21 | Uwis
8
23:04 | Uwis
21
22:19 | LaimeLaim
Комментарии (0)