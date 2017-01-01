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Показ как одевались женщины в XIX веке прошёл в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:08
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На Рождественском бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" продемонстрировали, как женщины одевались во второй половине XIX века. Как было трудоемко и долго одеться женщине и какие аксессуары были обязательными для дам. Без корсета, зонтика и веера дамы не отправлялись на прогулку.

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