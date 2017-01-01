Знакомство с кулинарными традициями участников Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов прошло в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:11

20

20 0

20

20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211604

Посетители фестиваля "Времена и Эпохи" смогли познакомиться с кулинарными традициями участников Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов на Рождественском бульваре. Посмотреть, как готовится похлёбка с грибной лапшой и копченной курицей: лапша создавалась вручную, грибы собирали в лесах, в основном лисички.На второе была представлена рыба томлённая, приспущенная в соусе. Соус готовился на основе вина и грибов.Грибы пассировались на сливочном масле, добавлялся мускатный орех, чёрный перец и 2 стакана красного вина, как гарнир использовали зеленую фасоль.На десерт подавали яблоки с кремом и апельсиновым джемом. Интересный и простой способ сделать яблочный десерт. Яблоки нужные жесткие,чтобы они в конце приготовления сохранили свою форму. Сердцевина яблок убирается, а сами яблоки присыпают корицей, наливается вода в емкость, с уже добавленной в нее 2 ложки коньяка или же крепленного вина, вода не должна полностью покрывать яблоки. Сверху слегка посыпается сахар, так и отправляется в печь. Когда же яблоки готовы - в отверстие от сердцевины выкладывают джем, а сверху покрывают кремом и десерт готов!