Знакомство с кулинарными традициями участников Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов прошло в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:11
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- 20
На второе была представлена рыба томлённая, приспущенная в соусе. Соус готовился на основе вина и грибов.
Грибы пассировались на сливочном масле, добавлялся мускатный орех, чёрный перец и 2 стакана красного вина, как гарнир использовали зеленую фасоль.
На десерт подавали яблоки с кремом и апельсиновым джемом. Интересный и простой способ сделать яблочный десерт. Яблоки нужные жесткие,чтобы они в конце приготовления сохранили свою форму. Сердцевина яблок убирается, а сами яблоки присыпают корицей, наливается вода в емкость, с уже добавленной в нее 2 ложки коньяка или же крепленного вина, вода не должна полностью покрывать яблоки. Сверху слегка посыпается сахар, так и отправляется в печь. Когда же яблоки готовы - в отверстие от сердцевины выкладывают джем, а сверху покрывают кремом и десерт готов!
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