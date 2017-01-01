Знакомство с кулинарными традициями американцев второй половины XIX века прошло в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:16

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На Яузском бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" посетители смогли познакомиться с кулинарными традициями американцев второй половины XIX века. Овощи раньше не мыли - их просто бросали в воду, кипяток убивал всех микробов. Для похлёбки использовались сезонные овощи: кукуруза, перец, картошка и другие. Также обязательно клали копчёности для придания приятного аромата и живых раков. Когда похлёбка была уже готовой, все ингредиенты вытаскивались, а саму похлёбку употребляли как первое.