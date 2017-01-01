Работа площадки "Первая оборона Севастополя, 1854–1855" проходит в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:18

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В рамках фестиваля "Времена и Эпохи" посетители на Сретенском бульваре знакомятся с "Первая оборона Севастополя, 1854–1855". Есть для детей подвижные игры, есть небольшой музей в павильоне. Можно через переводчика пообщаться с зарубежными реконструкторами и узнать что-то полезное для себя. На площадке можно увидеть повседневную и военную жизнь офицеров и простых людей, все показано наглядно и понятно.