Напиток из чаги и кулеш приготовили на площадке “Семеро в прошлом” в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:19
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- 21
На Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" посетителей познакомили с кулинарными традициями X века. Наглядно показали как готовился напиток из березовой чаги и как просто и быстро приготовить кулеш. Дети и взрослые с интересом наблюдали за приготовлением и все действо снимали на свои мобильные телефоны.
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