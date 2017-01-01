Напиток из чаги и кулеш приготовили на площадке “Семеро в прошлом” в рамках фестиваля "Времена и Эпохи"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:19

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На Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" посетителей познакомили с кулинарными традициями X века. Наглядно показали как готовился напиток из березовой чаги и как просто и быстро приготовить кулеш. Дети и взрослые с интересом наблюдали за приготовлением и все действо снимали на свои мобильные телефоны.