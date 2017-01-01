ДТП с участием таксиста на юго-западе Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 22:22

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На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием таксиста. На улице Гарибальди столкнулись автомобиль "Хёндэ Солярис" - принадлежащий службе такси и автомобиль "Вольво". Оба автомобиля двигались со стороны станции метро "Новые Черёмушки" в направлении Ленинского проспекта. В районе дома №17 водитель автомобиля "Вольво" стал перестраиваться левее и зацепил по касательной автомобиль такси. Сразу после ДТП участники аварии стали обсуждать что-то на повышенных тонах. Ещё через несколько минут водитель "Вольво" сел в свой автомобиль и с места происшествия уехал. Водитель такси остался на месте и вызвал сотрудников ГИБДД. Пассажиры, которые ехали в такси были вынуждены дожидаться, когда приедет резервный транспорт, чтобы отвезти их в пункт назначения. Обстоятельства ДТП предстоит установить группе разбора. Не исключено, что при разборе обстоятельств ДТП будет учитываться ещё и фактор того, что водитель "Вольво" скрылся с места происшествия.