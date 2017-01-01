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Три автомобиля столкнулись на улице Дмитрия Ульянова

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:25
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17 августа вечером на юго-западе Москвы в районе Академический произошло ДТП с участием трёх единиц техники. На улице Дмитрия Ульянова столкнулись автомобиль "Лада Ларгус", "Шкода Рапид"-такси и минивен "Опель". Все автомобили двигались в попутном направлении в сторону Университетского проспекта. Перед пересечением с Ленинским проспектом потоку загорелся запрещающий сигнал светофора. Водитель минивена "Опель" сбросил скорость и остановился. Следом за ним остановилас "Шкода"-такси". Буквально в следующую секунду он почувствовал удар сзади. Водитель автомобиля "Лада Ларгус", вероятно отвлёкся от дороги и столкнулся со стоявшими автомобилями. Врезавшись в "Шкоду" её продвинуло вперёд и она врезалась в минивен "Опель". В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем автомобиля "Лада Ларгус".

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