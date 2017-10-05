Пункт раздельного сбора отходов установили на юго-западе Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:26
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В столице продолжают пользоваться устойчивым спросом пункты раздельного сбора бытовых отходов. На специлиазированных площадках установлены яркие контейнеры, которые соответствуют определенному виду отходов. В одни контейнеры можно сдать только стеклотару, предварительно вымыв её, а в другие пластик и макулатуру. Возле стандартных площадок по сбору мусора, установлены адреса с пунктами раздельного сбора отходов.
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