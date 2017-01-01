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Работа площадки "Московский дворик, 1970–1980" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:04
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Торговля в СССР была мало похожа на нынешнюю. Люди ходили в магазин с сетчатыми авоськами и холщовыми сумками, чтобы купить кефир в стеклянной бутылке, хлеб без полиэтиленовой упаковки или новую пару обуви. Три торговые точки — гастроном «Диета», кафе «Уют» и универсам «Спутник» — вот что заменяло москвичам второй половины XX века гипермаркет. Те, кто заглянут в «Московский дворик», попробуют советскую пепси-колу и кильку в томатном соусе, оденутся по последней дворовой моде в тельняшки и треники с уже отвисшими коленками, посетят «Лагерь геологов», чтобы узнать все о советском туризме, и сыграют в дворовые настольные игры.

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