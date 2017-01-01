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Работа площадки "Игрушки и игры разных эпох" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17.08 23:21
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Эта площадка полностью посвящена игрушкам и играм разных исторических эпох и условно разделена на две части: для мальчиков и для девочек. Но играть в обеих зонах одинаково интересно — дети все равно все перепутают. Игры разной подвижности рассчитаны на разный возраст и навыки. Современным детям наверняка понравятся традиционные игры и забавы: «резиночки» и «классики», тир и городки, шитье кукол и лепка из глины.

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