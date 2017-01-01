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Работа площадки "Средневековье. Как построить замок?" проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:38
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XIII век — расцвет замкового строительства в Европе. На самой прикладной площадке «Времен и эпох» строится самый настоящий замок и нужны трудолюбивые работники, чтобы помочь каменщику тесать глыбы, кузнецу — ковать гвозди и точить строительный инструмент, гончару — изготавливать черепицу для крыши. Идеальное место для тех, кто любит работать руками и попутно хочет узнать о технологиях строительства зданий, которые стоят потом по 700 с лишним лет.

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