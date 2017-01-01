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Автомобиль каршеринга вылетел с дороги на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:37
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Ранним утром 18 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 27, автомобиль "Киа Рио" одной из компании каршеринга вылетел с дороги на газон. Автомобиль двигался по улице Хачатуряна и выезжал на круговое движение. Водитель не справился с управлением, задел бордюр, автомобиль подлетел в воздух, передней частью врезался в газон, после чего его развернуло и он колёсами уткнулся в землю. Машина оказалась разбита. О пострадавших неизвестно.

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