Из-за проливного дождя прорвало дамбу и размыло федеральную трассу А331 Вилюй в Республике Саха (Якутия)
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- Дата публикации:
- 18.08 23:25
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В ночь с 17.08.18 на 18.08.18 после проливного дождя, длившегося более суток, прорвало дамбу на искусственном водоёме, созданном для полива приусадебных участков жителей города Мирный Республики Саха. Вырвавшейся водой, был смыт участок федеральной трассы Вилюй (А331), в 15 км от города. Нарушилось сообщение с ближайшими городами и посёлками.
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