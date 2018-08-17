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Из-за проливного дождя прорвало дамбу и размыло федеральную трассу А331 Вилюй в Республике Саха (Якутия)

Автор:
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Дата публикации:
18.08 23:25
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В ночь с 17.08.18 на 18.08.18 после проливного дождя, длившегося более суток, прорвало дамбу на искусственном водоёме, созданном для полива приусадебных участков жителей города Мирный Республики Саха. Вырвавшейся водой, был смыт участок федеральной трассы Вилюй (А331), в 15 км от города. Нарушилось сообщение с ближайшими городами и посёлками.

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