Ретро-поезд стоял на станции "Раменское"

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Сегодня в городе Раменское неожиданно был замечен ретро-состав, находящийся на временной стоянке перед отправлением в Москву. Предположительно он прибыл из Коломны. Поезд состоял из 2-х паровозов серии "Л" и одного пассажирского вагона. Случай всё-таки довольно редкий в наши дни и, стоит отметить, выглядит очень захватывающе! Ровно в 15:00 по московскому времени поезд отправился со станции в направлении Москвы, на Казанский вокзал.