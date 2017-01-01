В Усть-Илимске во время ливня размыло дорогу
- Автор:
- kdfjns60193
- Дата публикации:
- 13:44
-
- 28
Во время ливня смыло асфальт на улице Мечтателей в городе Усть-Илимск.
- 28
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84
17.08 12:53 | anuchkina
96
14.08 11:23 | Аноним
Во время ливня смыло асфальт на улице Мечтателей в городе Усть-Илимск.
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