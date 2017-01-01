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В Усть-Илимске во время ливня размыло дорогу

Автор:
kdfjns60193
Дата публикации:
13:44
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Во время ливня смыло асфальт на улице Мечтателей в городе Усть-Илимск.

  • 28
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